The Crown 4.sezonuyla geri döndü

Netflix'in Britanya'nın kraliyet ailesini anlatan dizisi The Crown'un 4.sezonu yayınlandı. 1977 ile 1990 yıllarını kapsayan sezonda karakterleri Emmy ödüllü kostüm tasarımcısı giydirecek. Set tasarımları ve lüks kostümleriyle beğeni toplayan the Crown'da bu sezonun dikkat çeken ismi Prenses Diana
16 Kasım 2020 11:36
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Kraliçe Elizabeth döneminde İngiliz siyaseti ve kraliyetteki ana olayları anlatan The Crown dizisinin Prenses Diana'lı 4.sezonu 15 Kasım'da yayınlandı.
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10 bölümden oluşan The Crown'un oyuncu kadrosunda Kraliçe Elizabeth II rolünü canlandıran Olivia Colman, Prens Philip’i canlandıran Tobias Menzies var.
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Gillian Anderson ise İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ı canlandıracak.
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Dizide Prenses Diana'yı ise Emma Corrin canlandırıyor.
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Dizideki Prenses Diana için hazırlanan kostümler, gerçek hayatta giydikleri esas alınarak tasarlandı.
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Prenses Diana'nın "kara koyun" isimli kazağı, dizi için yeniden tasarlanan ürünlerden biri. Halka satışı açılan kazak için yoğun talep sebebiyle şu an yalnızca ön sipariş alınıyor.