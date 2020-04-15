The Beatles'ın efsanesi Paul McCartney: Kabul edelim, yarasa yemek de biraz ilkelce
The Beatles grubunun efsane ismi Paul McCartney, katıldığı bir talk show programında Koronavirüs'ün yarattığı etkiler ile ilgili konuştu. Çin'in vahşi hayvan pazarlarını hala açık tutmasına anlam veremeyen McCartney, "Kabul edelim, yarasa yemek de biraz ilkelce" dedi.
15 Nisan 2020 20:18
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The Howard Stern Show’a katılan Paul McCartney, Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızlıca yayılan Koronavirüs konusunda açıklamalar yaptı.
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Vahşi ve egzotik hayvanların hijyenik olmayan pazarlarda satışının artık yasaklanması gerektiğini belirten McCartney, “Umarım bu yaşananlar Çin’i düşünmeye iter ve devlet, ‘evet bu alanlarda süper hijyenik olmamız gerekiyor. Kabul edelim yarasa yemek de biraz ilkelce’ diyebilir” dedi.
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Paul McCartney, Çin ve türlü asya ülkelerindeki vahşi et pazarlarının yok edilmesi için ünlü isimlerin harekete geçmesi konusunda da ısrar ediyor.
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Koronavirüs nedeniyle dünya çapında yaşanan can kayıplarının, Çin’i düşündürmesi gerektiğini savunan ünlü sanatçı, “Vahşi hayvan pazarlarının kapatılması aptalca bir fikir değil, aksine çok iyi bir fikir" dedi.
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Paul McCartney, "Bu kadar insanın ölümü ne içindi? Tüm bu orta çağ hareketleri… Sadece birkaç düzeni değiştirmeleri gerekiyor. Eğer bu salgın da bunu sağlamazsa, ne sağlayacak bilemiyorum” diye konuştu.
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Öte yandan, 77 yaşında olan unutulmaz şarkıcı, söz yazarı Paul McCartney, rock müziğin yaşayan efsanesi The Rolling Stones ile ilgili sorulan soruyu cevaplayarak kendini grubuyla karşılaştırmasını yaptı.
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Paul McCartney, "The Rolling Stones harika bir grup. Onları izlemeye her zaman giderim. Mükemmeller, mükemmel bir grup. Ama The Beatles daha iyi" dedi.