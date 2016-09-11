'Yaşamın Ucunun Yolcusu'ydu; Tezer Özlü 30 yıldır yok
11 Eylül 2016 20:48
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Türkçe edebiyatın Eski Bahçe, Çocukluğumun Soğuk Geceleri, Yaşamın Ucuna Yolculuk, Kalanlar gibi unutulmayan kitaplarının yazarı Tezer Özlü 30 yıldır aramızda yok.
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Yaşamı yazdıkları, yazdıkları da yaşamıydı Tezer Özlü'nün. Özlü'yü 10 Eylül 1986'da kaybettik.
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Tezer Özlü'nün "hep bir, yürünecek yolu ve kaldırımları" vardı.
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Tezer Özlü, Yaşamın Ucuna Yolculuk'ta, toplumsal sınırlamalara isyanını “Sen hiçbir işe yaramaz değilsin. Seni senden çalan toplumdur” sözleriyle de dile getirir.
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O, insan ruhunu ve bedenini sınırlayan her şeye karşıdır. Bu karşı çıkışı da bütün kitaplarında hissettirir.
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Tezer Özlü'nün yayımlanmış kitapları: Eski Bahçe (1978) öykü, Çocukluğun Soğuk Geceleri (1980) roman, Yaşamın Ucuna Yolculuk (1987) anlatı, Kalanlar (1995) deneme, Zaman Dışı Yaşam (2000) senaryo.
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Kısa hayatında unutulmaz izler bırakan Tezer Özlü'yü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
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