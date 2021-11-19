Teşkilat dizisinde Squid Game sahnesi

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta ve Gürkan Uygun'un başrollerini paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dizisinin yayınlanan 23. bölümünden 2. fragmanındaki satranç sahnesi Netflix'in dünya çapında fenomen olan yapımı Squid Game dizisine benzetildi.
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Seyirciyi TRT 1 ekranlarına kilitleyen Teşkilat dizisinin 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Dizinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor.
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Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor.
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Dizideki bu sahneler ise akıllara Squid Game dizisini getirdi.