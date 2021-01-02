Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.
02 Ocak 2021 13:37
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Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor.
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İstanbul’da Terkos gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi. Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı
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Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu.
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
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Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu
1313
Terkos Gölü 100 metre çekildi, tekneler karaya oturdu