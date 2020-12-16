Terk edilen kediler 2020'yi bitirmek için gün sayıyor
Covid-19 pandemisi yalnız insanları değil sokak hayvanlarını da etkiledi. Karantina döneminde yalnızlıktan sıkılan insanlar evcil hayvanlar edindi, ancak bir süre sonra onları terk etti. Güney Kore’nin başkenti Seul’da yer alan ve sokak hayvanlarına destek olmak için 130 kedinin olduğu Catgarden kafe açıldı.
16 Aralık 2020 13:05
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Güney Kore’de yer alan Catgarden adlı kafe Noel Baba kostümü giymiş 130 kediyle birlikte, 2020’yi beraber sonlandırabileceği ve belki de onları yeni yuvasına kavuşturacak ziyaretçilerini ağırlıyor.
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22 yaşındaki ziyaretçi Cha Seung-Ju, "Özellikle bu yıl şenlik havasını hissetmek zor, ancak Noel Baba kıyafetleri giyen sevimli kedileri görmek ve Noel yaklaşıyormuş gibi hissetmek harikaydı" dedi.
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Park Seo-young, sokak hayvanlarını ve terk edilmiş hayvanları kurtarmak için söz konusu kafeyi 2016 yılında açtı. Güney Kore Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı'na göre, 2020'nin ilk yarısında terk edilmiş evcil hayvan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3,7 arttı.
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Park, "Evde kalan birçok insan, daha fazla insan kedi sahipleniyor. Ancak, Koronavirüs krizi kötüleştikçe daha fazla insan evcil hayvanlarını terk ediyor" dedi.
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Park, kedileri evlat edinenleri tüm hayatları boyunca onların sorumluluğunu almaya çağırarak, "Böyle bir haber duyduğumda gerçekten canımı yakıyor," diye ekledi.
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Kafenin pandemi öncesi günde yaklaşık 100 ziyaretçisi vardı, ancak bu son zamanlarda yaklaşık üçte bire düştü. Kedilerin yemek saatinde uğrayacak kadar şanslı olan ziyaretçiler, ön bahçede beslenen uzun bir kedi kuyruğuyla karşılaşıyor. Park, bazı ziyaretçilerin onları severek besleyerek pandemi stresini attığını söyledi.