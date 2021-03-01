Tepkilerin ardından Bülent Ersoy'dan 'kürk' açıklaması
Şarkıcı Bülent Ersoy, 450 bin TL ödediği kürküne gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.
01 Mart 2021 18:11
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Ersoy için özel tasarlanan kürk için 55 tilkinin kullanıldığı, fiyatının ise 450 bin TL olduğu öne sürüldü. Ersoy kendisiyle ilgili çıkan bu haberlere yanıt verdi.
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Çıkan haberlerden sonra Ersoy'dan açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz programına konuşan şarkıcı "O kürk üç sene önce yapıldı. O üzerimdeki. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi haber yapılmış" dedi." dedi.
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Ersoy, “Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi ‘Bu gerçek değil, imitasyon’ yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki" dedi.
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Kürk için “O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” diyen Diva, sözlerine “Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım" şeklinde devam etti.
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Ersoy, "Türkiye’de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de" ifadelerini kullandı.
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Kürkçüsünün yıllardır giydiği kürkle fotoğrafını çekip yeniymiş gibi servis etmesine sinirlenen Bülent Ersoy, “Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına...” dedi.