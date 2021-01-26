Tepki çeken döner paketleme videosundaki 100 kilogram et imha edildi
26 Ocak 2021 12:06
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Tepki çeken döner paketleme videosundaki 100 kilogram et imha edildi
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Kırklareli'de hazır döner paketleyen maskesiz 3 kişinin sosyal medyada yayılan videosuyla ilgili inceleme başlatılırken, görüntülerin çekildiği tesiste yapılan denetimlerin ardından el konulan 100 kilogram döner imha edildi.
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Geçen hafta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki bir döner paketleme işletmesinde çalışan maskesiz 2 kişinin döner başında eğlenerek ve zaman zaman etleri ağızlarına götürerek paketleme yaptıkları görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı.
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Döner paketlemeye çalışan 2 kişinin Koronavirüs’ün baş gösterdiği bu günlerde maskesiz şekilde müzik eşliğinde dönerlerle oynayarak paketleme yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy idaresinde gıda kontrol ve polis ekiplerince işletmede denetim yapılmış ve görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen et dönerlere el konulmuştu.
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Aksoy ve beraberindeki polis ve zabıta ekipleri, görüntülerin çekildiği odayı mühürledi.
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Ardından tesiste yedieminde tutulan etler kamyonete yüklenerek, belediye çöplüğünde kepçe yardımıyla kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.
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Aksoy, gazetecilere, 100 kilogram dönerin imha edildiğini belirterek, dönerlerin üretildiği alanın mühürlendiğini söyledi.
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Bakanlığın talimatıyla tüm işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, halk sağlığının güvenliği açısından tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.
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Laboratuvar sonuçlarını beklemeden etlerin imha edildiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:
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"Halkın sağlığıyla oynayan bütün işletmelere gereken ceza zaten tarafımızdan hemen veriliyor. Bakanlığımız bu konuda hiç tereddüt göstermiyor. Anında bütün işlemlere el koyduk. Çok hızlı bir şekilde olayı sonuçlandırdık. Avukatımız Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli tüm belgeleri yolladı. Bu 3 kişiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Süt banyosu yapan kişilerle ilgili 15 yıl hapis cezası istenmişti, bunlara da böyle bir ceza olur herhalde."