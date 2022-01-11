Teoman'dan 'Gülcan Arslan ile aşk yaşıyor' iddialarıyla ilgili açıklama
Şarkıcı Teoman, oyuncu Gülcan Arslan'la aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
11 Ocak 2022 17:40
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Şarkıcı Teoman, oyuncu Gülcan Arslan'la aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
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Aşk iddiaları sonrası gazetecileri peşinden koşturan Teoman, Gülcan Arslan'la hakkında çıkan aşk iddilarına ilişkin sorulara yanıtsız bırakmadı.
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"Kızı tanımıyorum" diyen Teoman, iddiaların çıkış noktası hakkında bilgi verdi.
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Snob Magazin’e konuşan Teoman, "Palavra canım ya. Kızı tanımıyorum bile. Arkadaşım çekmiş onu paylaştım." diyerek çıkan aşk haberlerin i yalanladı.
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