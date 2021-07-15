Temmuz ayında kar sürprizi
Türkiye’nin batı illeri sıcaktan bunalırken Van'ın Erciş ilçesinde Temmuz ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Yağmurun ardından başlayan kar yağışı Ercişlileri şaşırttı
15 Temmuz 2021 16:34
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Temmuz ayında kar sürprizi
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İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmurdan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi'nde kar yağışı başladı. Kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu.
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İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti.
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Yollarda olan sürücüler de cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi.
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Temmuz ayında kar sürprizi
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Temmuz ayında kar sürprizi
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Temmuz ayında kar sürprizi
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