T24 LogoT24 Logo

Evcil hayvanını odaya kapatmasını isteyen teknik ekibi geri gönderen Gonca Vuslateri'nin paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü

06 Eylül 2021 15:55

112

Oyuncu Gonca Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi, evcil hayvanını başka bir odaya kapatmasını istediği gerekçesiyle kapıdan geri döndürdü. Vuslateri'nin paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü.

212

Gonca Vuslateri son paylaşımıyla gündeme geldi. Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan döndürdü. Sebebi ise evcil hayvanını başka bir odaya koymasını istemeleriydi. Ünlü oyuncunun teknik ekibin bu isteğine karşı tepkisi, sosyal medyayı ikiye böldü.

312

Vuslateri'nin davranışına sosyal medyada hak verenler olduğu kadar, tepki gösterenler de oldu. Bu isteğin normal olduğunu söyleyenler kadar söyleme tarzını eleştirenler de vardı.

412

Ünlü oyuncuya gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden bazıları şu şekilde:

512

612

712

812

912

1012

1112

1212

Oyuncu, gelen tepkilerden sonra ise bir paylaşım daha yaptı. "Beni çok seven olmasın. Yalnızca iyi biriyim diye de çırpınmam" diyen Vuslateri, "Bunlar büyük sorumluluklar kardeşim.. Hayvanlarım ev arkadaşlarımdır. Alerjisi olan 'alerjim var' diyecek. Odaya kapatın demeyecek. Bitti gitti. Memleketi karşıma alırım ki. Üslup önemli" sözlerini kullandı.

goncagonca vuslateritwitterpaylaşım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24