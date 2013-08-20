Teknoloji tarihinin başarısız kehanetleri
20 Ağustos 2013 16:36
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Microsoft’un CEO’su Steve Ballmer: iPhone’un pazardan pay alma şansı sıfır. (USA Today-2007)
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2013 yılında satılan bilgisayar sayısının 345 milyona ulaşması bekleniyor.
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Metcalfe üç yıl sonra sözlerinin yer aldığı kâğıdı sahnede mikserden geçirip izleyicilerin karşısında yedi.
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ABD’de cep telefonu olan ancak sabit hattı olmayanların oranı yüzde 34. Sabit hat sahibi olup cep telefonu kullanmayanlar ise yüzde 8’de.
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(Kaynak:Taraf/Live Science)
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