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Madonna, Lady Gaga, Beyoncé; 'Teknoloji Çağında Moda' sergisinin kostüm gecesine yıldız yağdı

04 Mayıs 2016 16:55

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ABD'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde "yılın moda sergisi" olarak anılan "Manus x Machina: Teknoloji Çağında Moda", dünyanın ünlü marka ve tasarımcılarını bir araya getirdi. Serginin ardından Taylor Swift ve İdris Elba'nın da ev sahipleri arasında olduğu, bir gala düzenlendi.

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Biletlerin her birinin 30 bin dolara satıldığı, masa fiyatının 275 bin dolar olduğu gecenin katılımcıları arasında Beyonce, Madonna, Gisele, Rihanna, Kanye West, Uma Thurman, Maria Sharapova, Wiz Khalifa, Dakota Johnson ve Sarah Jessica Parker gibi sinema, moda, spor ve müzik dünyasının yıldız isimleri yer aldı.

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Lady gaga

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Beyoncé

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Sarah Jessica Parker

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Maria Sharapova

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Kanye West - Kim Kardashian

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Nicole Kidman- Keith Urban

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