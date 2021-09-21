TEKNOFEST 2021 kapılarını açtı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor.
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Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önceliğinde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan 74 kurumun katılımıyla düzenleniyor. Katılımcıların ve öğrencilerin simülasyonlara da ilgisi oldukça yüksek.
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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ de yerini aldı. Katılımcılar CEZERİ'ye büyük ilgili gösterdi.
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Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez görücüye çıktı. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini aldı. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak.
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TÜBİTAK tarafından geliştirilen katlanabilir mayın dedektörü, dünyanın en hafifi olarak TEKNOFEST'TE sergilendi. Geliştirilmiş toprak dengeleme sistemi, ergonomik ve hafif tasarımıyla ön plana çıkan mayın dedektöründe LCD ekran da bulunuyor. 8 saat aralıksız çalışabilen mayın dedektörü sesli, görsel ve titreşimli olarak da uyarı verebiliyor. Dedektörün toplam uzunluğu ise 135 santimetre.