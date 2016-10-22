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Tek tırnaklarını boyayan erkeklerin amacı ne?

22 Ekim 2016 00:27

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Tayland’da parmağına oje süren küçük kızın tecavüz mağduru olduğunu öğrenen Elliot Costello, ojeli parmağı bir kampanyaya taşıyınca Hollywood duyarsız kalmadı

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Zac Efron, Liam Hemsworth gibi oyuncular parmaklarına renkli oje sürerek sosyal medyada #PolishedMan hashtag'i ile fotoğraflarını yayınladı ve çocuk istismarına dikkat çektiler.

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Projenin öncüsü olan Elliot Costello, “Bunu durdurmak sizin elinizde. Tırnak boyamak ile başlar. Tırnak boyamak bir diyaloğa dönüşür. Diyalog da bağışlara ilham olur. Ve bu bağışlar istismarı engellemeye, çocuklar için koruma sağlamaya dönüşür” diyerek kampanyayı anlatıyor.

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