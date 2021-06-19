Tecavüz iddiası sorulan Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun: Konuşmak istemiyorum
19 Haziran 2021 11:29
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Tecavüz iddiası sorulan Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun: Konuşmak istemiyorum
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Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, şarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın, “Evindeki hizmetli kıza tecavüz ettiği için boşandılar” iddiasına ilişkin sorulara sessiz kaldı. Coşkun, “Konuşmak istemiyorum” dedi.
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Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Coşkun’a Seda Sayan’ın Erbil hakkındaki olay yaratan “Evindeki hizmetli kıza tecavüz ettiği için boşandılar” iddiası soruldu. Sessiz kalmayı tercih eden Coşkun, “Konuşmak istemiyorum” diyerek AVM’den ayrıldı.
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Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı mekânda objektife yansıdı. Çıkışta basın mensup-larıyla ayaküstü sohbet eden Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki polemik hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: “Birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir, araya giren yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. Belki o yüzden yanlış şeyler söylemişlerdir. Biz Seda’yı çok severiz. Seda da Erbil’i çok sever.”
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NELER YAŞANDI? | Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Ali Erbil, oyuncu Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tartışma başladı. Ardından bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Erbil, neden böyle bir paylaşımda bulunduğu hakkında, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.
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Bu suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.
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Ancak kızgınlığı geçmeyen Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e şok suçlamalarda bulundu. Erbil’in evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini öne süren Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.
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Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek şunları paylaştı: "Dua et çocuklarının hatrına, Allah’tan af dile benden değil."
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Seda Sayan’ın iddialarına yanıt veren Mehmet Ali Erbil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın.”
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Ardından ikili arasındaki gerginlik Erbil'in özür dilemesiyle son bulmuştu. Sayan, "Ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim" demişti