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Suç duyurusunda bulunulan TDK’nın tepki çeken tanımlamaları; Oğlan, kadın, kirli, müsait …

05 Mayıs 2016 14:49

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Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde 'kirli' kelimesinin sözlük anlamına "Aybaşı durumunda bulunan (kadın)" yazılmasına tepkiler bitmeden bu sefer de ''oğlan'' kelimesinin sözlük anlamına, ''cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek'' yazıldığı ortaya çıktı ve tepki topladı. TDK'nın bugüne kadar sözlük anlamıyla tartışma yarattığı başka kelimeler de var …

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Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)

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Oğlan: Erkeklerin zevkine hizmet eden sapık erkek

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Esnaf: Kötü yola sapmış olan kadın

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Erkek: Sözüne güvenilir, mert

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Hayat Kadını: Para karşılığında erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe, orospu, orta malı, kaldırım çiçeği, kaldırım süpürgesi, kaldırım yosması, sürtük

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Kadın: Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan, Hizmetçi bayan

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Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi (1997 ve 2008 yılında basılmış olan sözlükler incelendiğinde “darbe” kelimesinin ikinci anlamının “Bir ülkede zor kullanarak yönetimi devirme işi” olarak açıklandığı görülmektedir. 2013 yılında bu ibareye 'demokratik yolladan' ibaresi eklenmesi tartışmalar yol açmıştır)

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Dolandırmak: Devleti yönetmek (TDK’nın "dolandırmak" kelimesinin ikinci anlamını "devleti yönetmek" olarak göstermesi sosyal medyada uzun süre gündem oldu. TDK'nın mesaj verip vermediği tartışılırken, TDK anlama kaynak olarak "Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü"nü gösterdi ve konu kapandı)

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Serbest: Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)

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Mal: 'Orospu'

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Pezevenk: Gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki öncesinde aracılık eden kimse, dümbük, godoş, muhabbet tellalı, kavat, astik, dasnik

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Jigolo: Geçimini yaşlı ve zengin kadından sağlayan genç, erkek sevgili, tokmakçı

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Kötü Kadın: 'Orospu'

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Kötüleşmek: Toplumun ahlak kurallarına aykırı davranmaya başlamak (kadın)

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Hanım: Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan / Kaynak: Onedio

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