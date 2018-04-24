TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'ndan kareler
24 Nisan 2018 02:27
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.
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Törene ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile katıldı.
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Resepsiyona gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kahraman, Yıldırım ile birlikte kapıda karşıladı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almadığı resepsiyonda, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve bazı CHP milletvekilleri hazır bulundu.
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Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.
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esepsiyonda Başbakanı Yıldırım da Bahçeli ile kısa süre sohbet etti.
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