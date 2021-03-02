Taylor Swift'ten Netflix dizisine "cinsiyetçilik" tepkisi
Şarkıcı Taylor Swift, aşk hayatıyla ilgili bir şakaya yer veren Netflix dizisi Ginny and Georgia'yı "son derece cinsiyetçi" diyerek eleştirdi.
02 Mart 2021 15:06
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Şarkıcı Taylor Swift, aşk hayatıyla ilgili bir şakaya yer veren Netflix dizisi Ginny and Georgia'yı "son derece cinsiyetçi" diyerek eleştirdi.
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Tartışma, dizinin baş karakteri Ginny Miller ve annesi Georgia arasında geçen bir diyalogtan kaynaklandı. Bir sahnede ilişkiler üzerine tartışırken Georgia, Ginny'e erkek arkadaşından ayrılıp ayrılmadığını sordu.
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Ginny ise annesine verdiği cevapta, "Sana ne? Sen Taylor Swift'ten hızlı erkek değiştiriyorsun" ifadelerini kullandı.
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Swift, diziye Twitter hesabından "Hey Ginny and Georgia, 2010 aradı ve uyuşuk, son derece cinsiyetçi şakasını geri istiyor" sözleriyle cevap verdi.