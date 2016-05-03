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Tayland değil TBMM; Meclis uçan milletvekili de gördü!

03 Mayıs 2016 13:17

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Meclis Anayasa Komisyonu’nda AKP, CHP ve MHP’li üyelerin oylarıyla 1. ve 2. maddeleri kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılması teklifiyle ilgili görüşmelere çıkan kavga damga vurdu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir kez daha Gazi Meclis unvanının tekraren Türk milletine vurguladılar. Böyle bir Gazi Meclisi Tayland Meclisi’ne çevirmenin kimsenin hakkı olmasa gerek” dedi.

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Yumruklaşmaların olduğu son toplantının tutanakları da yayımlandı. 17.02’de açılan komisyonda kısa süre sonra AKP ile HDP milletvekilleri karşılıklı laf atıyor. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, bir önceki günkü Genel Kurul’a dikkat çekiyor ve “150 kişi 1 adamın üstüne saldırmışsınız. Ne nezaketi ya? Ayıp ya! İnsan utanır biraz “nezaket” derken tartışmaya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılıyor.

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Baluken’le bir süre karşılıklı konuşan Bozdağ, “Sabahtan beri burada bağırıyorsunuz, engelliyorsunuz” dedi. Tartışmaya AKP ve HDP’li vekiller de katılınca kavgaya girişiyor.

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Tutanaklar da AKP’li İsmail Aydın’ın masanın üstünden atlayarak kavgaya karışması, yumruklarla yere düşen milletvekillerinin hali ve hakaretler, kadın milletvekillerinin bağırışları gibi ayrıntılar yer almadı.

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