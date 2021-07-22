Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
Çanakkale feribot iskelesinde, tatilciler erken dönüşe geçince, çift sıra halinde 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Gestaş firmasına ait feribotlar, yoğunluk nedeniyle tarifesiz olarak sefer yapıyor.
22 Temmuz 2021 15:05
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Tatilini, Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlardan bazıları, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde İstanbul ve Trakya’nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçti.
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İzmir yönünden gelen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.
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Gestaş firmasının, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne de 5 feribotla tarifesiz sefer yapmasına rağmen, tatilcilerin araçlarının oluşturduğu feribot kuyruğu, çift sıra halinde, 2 kilometreyi buldu.
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İskele Meydanı’ndan başlayan araç kuyruğu, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’nden Piri Reis Caddesi’ne kadar uzadı.
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Trafik polisleri, feribot kuyruğu nedeniyle bu güzergahtaki birçok ara sokağı trafiğe kapattı.
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Feribot sırasını düzenleyen trafik polisleri, bir yandan da şehir içi trafik akışını sağlamak için çalıştı.
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Bu arada, Çanakkale Boğazı’ndaki bir başka geçiş noktası olan Lapseki-Gelibolu hattında da tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
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Gestaş, bu hatta da 7 feribotla tarifesiz olarak sefer yapıyor.
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Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
1620
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
1720
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
1820
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometre kuyruk oluştu