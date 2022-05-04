Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu
04 Mayıs 2022 08:32
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Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken vatandaşların erken dönüşe başlamasıyla 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.
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Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı.
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43 ilin geçiş güzergâhı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.
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Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi.
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.
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