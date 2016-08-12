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Tatil beldesinde çifte patlama; Tayland bombalı saldırılarla sarsıldı

12 Ağustos 2016 13:12

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Dünyanın en büyük turizm başkentlerinden Tayland'ın güneyinde bulunan Bangkok yakınlarındaki Hua Hin dün gece ve bu sabah peş peşe meydana gelen patlamalarla sarsıldı.

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Bombalı saldırı olduğu tahmin edilen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az dört kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

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Polis saldırının bir terör eylemi olmadığını açıkladı.

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Sahil tarafında gerçekleşen patlamada kullanılan bombaların çiçek saksılarına gizlendiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı açıklandı.

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