Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahil bölgelerine akın etti. İzmir’in Çeşme, Çanakkale’nin Bozcaada, Muğla’nın Datça, Fethiye ve Bodrum, Antalya’nın Andrasan koyu, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yetkililer, 'rezervasyon' uyarısında bulundu. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.
16 Temmuz 2021 13:15
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, bayram tatili için otellerdeki rezervasyon doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 30 bin kapasiteli Çeşme'de boş yatağın kalmadığını söyledi.
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Demir, "Temmuz sonrasında özellikle hafta sonları, otellerimizin doluluk oranı 2'ye katlandı. Bayram tatili sebebiyle de, Çeşme'de doluluğumuz yüzde 100'e çıktı. Çeşme'de boş yatak kalmadı. Biz bu hareketliliğin ağustos ayında da devam etmesini diliyoruz. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yabancı turist sayımız da arttı. Çeşme, bu bayramda dolu ve hareketli olacak" dedi.
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
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Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet verilecek.
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Turizm merkezi Bozcaada'ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmıştır. Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın" dedi.
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluştu.
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Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikte aksamalar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir” uyarısında bulundu.
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Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştı.
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Antalya Adrasan'da pandemi sonrası yaşanan hareketlilik, bayramın yaklaşmasıyla arttı. Bölgedeki turizmciler, özellikle bayram sürecinde 30 bin civarında tatilci beklediklerini söyleyip, Adrasan'a gelmek isteyenlere 'rezervasyon' çağrısında bulundu.
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Turizmciler, Adrasan'da ambulans ve otopark sorunu yaşandığına dikkat çekerek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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İstanbul’a yakın olması nedeniyle Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki mavi bayraklı Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Cebeci, Kovanağzı ve Kerpe plajları doldu. Bazı plajlarda adım atacak yer kalmadı. (DHA)
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
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Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı
2929
Tatil beldelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı; yetkililerden rezervasyon uyarısı