Tarık Mengüç'ten kayınbiraderine uzaklaştırma

Şarkıcı Tarık Mengüç, uzun süredir kavgalı olduğu kayınbiraderi İsmet S.'nin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonucu uzaklaştırma kararı aldırdı. HaberTürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre, Mengüç ve İsmet S. alacak-verecek davası yüzünden tartışma yaşadı. Mengüç, 'Aileme zarar vermesinden korkuyorum' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme İsmet S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi.
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HaberTürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre, Mengüç ve İsmet S. alacak-verecek davası yüzünden tartışma yaşadı. Mengüç, 'Aileme zarar vermesinden korkuyorum' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme İsmet S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi.
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2012'de ekonomik sıkıntıya düşen şarkıcı Tarık Mengüç, bir bankadan kredi başvurusu yapmıştı.
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Başvurusu reddedilen Mengüç, kayınbiraderi İsmet S. ve kredi takip işleri yapan Emin Faruk A.'nın yardımıyla kredi çekmişti.
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Belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca Mengüç ile İsmet S. ve Emin Faruk A. hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık"tan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mengüç, davadan beraat etmişti.