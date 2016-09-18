Tarık Akan son yolculuğuna böyle uğurlandı

Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreni öncesi sahneye çıkan DİSK üyeleri "Yoldaşımızı saygıyla anıyoruz" pankartı açtı.
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Anma töreninde Nebil Özgentürk'ün 2005 yılında hazırladığı Tarık Akan belgeseli gösterildi.
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Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül, anma töreninde konuşma yaptı. Üregül, "Babam birdi, üç oldu, milyonlar oldu. Benim güzel babam, sevgiyle, saygıyla, sonsuzluğa…" diye konuştu
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Taş Mektep öğrencileri, Tarık Akan'ın fotoğrafını tören boyunca ellerinde taşıdı
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Tarık Akan'ın 52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu tören sırasında güçlükle konuştu. İrfanoğlu, "Yarın siz işte olacaksınız, ben Tarık'ın mezarında olacağım" dedi
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Tiyatrocu Rutkay Aziz, Tarık Akan'ı "Ben onu Bakırköy Lisesi'nin tuvaletinde sigara içerken tanıdım. Ben basket takımındaydım, 'Gel' dedim, 'Ben anlamam' dedi. 'Ben de anlamıyorum gel derslerden kaytaracağız' dedim. Sonra biz bir kavgaya girdik, emek kavgasına. Hep sokaktaydık, keyifle yargılandık. Çok kavgacıydı, çok güzel küfür ederdi" ifadeleriyle anlattı
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Tarık Akan için düzenlenen anma törenine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı. Sezer, salona alkışlar eşliğinde girdi.
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Törende Taş Mektep Korosu da sahne aldı
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Sanatçı Genco Erkal, Nazım Hikmet'in aynı adlı şiirinden uyarlanan "Yaşamaya Dair" müzik gösterisini sergiledi
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Zülfü Livaneli, Güvenç Doğaüstün, Cahit Berkay ve Suavi, Tarık Akan'ın çok sevdiği "Yiğidim, aslanım" türküsünü Nazım Hikmet Korusu ve Fazıl Say'ın piyanosu eşliğinde seslendirdi
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Törene Ahmet Necdet Sezer ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Törenin ardından Zülfü Livaneli ile böyle görüntülendi
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Törenin ardından Teşvikiye Camii'ne doğru yol alan binlerce kişi "Tarık Akan onurumuzdur", "Hababam, güm güm güm", "Seyit Ali, burada; Damat Ferit, burada; Şivan, burada", "Hoşçakal Damat Ferit hoşçakal" sloganları attı.
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Tarık Akan için düzenlenen anma törenine gelenler arasında Beşiktaşlı taraftar grubu 'Çarşı' da yer aldı.