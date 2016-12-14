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Tarihteki en çarpıcı anlara tanıklık etmiş 21 etkileyici fotoğraf ve hikâyeleri

14 Aralık 2016 21:52

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1. ABD’de beyazların gittiği bir liseye giden ilk siyahi kadın Dorothy Counts ve kendisiyle alay eden erkekler, 1957

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2. Nikola Tesla, kendi laboratuvarında “Tesla Bobinleri” ile birlikte otururken

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3. 2. Dünya Savaşı zamanlarında Avusturyalı küçük bir çocuğun yeni ayakkabılarına kavuşma anı

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4. 1888 yılından, Hollanda’da katolik bir kadın ile protestan kocasının mezarları

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5. Yahudi mahkumların ölüm treninden serbest bırakılma anı, 1945

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6. Yalnız başına bir adamın, nazi selamı vermeyi reddedişi, 1936

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7. 1967 yılında Boston maratonu organizatörleri Kathrine Switzer’i yarıştan alıkoymaya çalışıyorlar. Ama o bu yarışı bitirmeyi başaran ilk kadın oluyor

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8. 1974 yılında Harold Whittles’ın ilk kez ses duyduğu an

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9. 1930’larda iş arayan bir adam:

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10. İsveç’te arabaların artık soldan değil sağdan gitmesine karar verildikten sonraki ilk günün sabahı, 1967

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11. Alman askerlerine toplama kamplarından görüntüler gösteriliyor, 1945

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12. Batı Berlin sakinleri çocuklarını duvarın arkasında kalan büyükannelerine ve büyükbabalarına gösteriyorlar, 1961

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13. Empire State Binası üzerinde akrobatlar, 1934

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14. Florida’da kendisini tutuklayan polisler yüzünden mahkemeye çıkan dansçı, hakime iç çamaşırının teşhir edilmeyecek kadar kapalı olduğunu kanıtlıyor

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15. Mafya babası Joe Masseria’nın, Brooklyn’de bir restoranın terasında elinde iskambil kağıdı ile ölü bulunduğu gün, 1931

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16. Evelyn Mchale, Empire State Binası’ndan ölüme atladığı gün, 1947

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17. Astronot Vladimir Komarov’un uzaydan düştükten sonra bedeninden kalanlar, 1967

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18. New York’ta şapkalar, 1930

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19. Savaş zamanı hapisten yeni çıkmış birine oğlunun fotoğrafını gösteren bir anne, 1947

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20. Titanic’ten sağ çıkan insanların karaya inişi, 1912

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21. Frida Kahlo, erkek giysileri içinde, 1924 Kaynak: ListeList

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