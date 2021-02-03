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Tarihin yapraklarından unutulmuş ilginç kareler

Illumeably sitesi, tarihte çekilmiş en ilginç fotoğraflardan bazılarını derledi. İşte o fotoğraflardan seçmeceler...

03 Şubat 2021 10:36

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Illumeably sitesi, tarihte çekilmiş en ilginç fotoğraflardan bazılarını derledi. İşte o fotoğraflardan seçmeceler...

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Johan Cruyff, 1978'de bi Mill maçın devre arasında sigara içiyor.

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Almanya'da Nazi rejiminin Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels'in Yahudi bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş fotoğrafı

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1967'de İsveç trafiğin artık soldan değil sağdan akmasına karar verdi. İlk günde bazı kafa karışıkları yaşandı.

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San Bernardino, California'da açılan ilk McDonald's restoranı.

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Salvador Dali, karıncayiyenini gezdiriyor

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1893'te Princeton Üniversitesi'ndeki kartopu savaşına katılan üç öğrencinin fotoğrafı

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ABD askerleri, 2. Dünya Savaşı sırasında Normandiya'ya çıkarma yapıyor

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Dükkan içinde dükkan

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2. Dünya Savaşı'ndan sonra besleyemediği çocuklarını satışa çıkaran bir anne

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SAS Havayolları'nın 1959 yılında tanıttığı hostes üniformaları

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1967'de yarış yetkilileri bir kadının Boston Maratonu'nda komasını engellemeye çalışıyor. 1972 yılına kadar kadınların bu maratona katılması yasaktı

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Radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin gençliğinde ailesiyle İsveç'e gerçekleştirdiği bir ziyarette çekilmiş fotoğrafı

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Chris Noel, Vietnam'da görev yapan ABD askerlerini ziyaret ediyor

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1967'de ABD sokaklarını gezen bir mobil havuz

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Saint Peterburg kentinde gerçek insanların taşların yerini aldığı bir satranç maçı

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1942'de Finlandiya'da bir Sovyet casusu infaz edilmeden önce

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Mussoli'nin faşist rejiminin Roma'daki merkez binası

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Şubat 1945, Yalta Konferansı. Churchill, Roosevelt ve Stalin yan yana

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Nikola Tesla

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İran'da 1973 yılında bir kadın doğum gününü kutluyor

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Tarihin ilk selfielerinden biri, 1938

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Gary Anderson, geri dönüşüm sembolünü tasarlıyor

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Louis Armstrong, Mısır'da Sfenks'in önünde eşi Lucille'e özel bir konser veriyor

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Albert Einstein ve Charlie Chaplin, 1931

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Freddie Mercury ve tüylü dostu, 1988

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1946; Yahudi sığınmacılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye geliyor

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