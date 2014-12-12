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Tarihin ikonik liderleri 'hipster' olursa

12 Aralık 2014 14:47

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Amit Shimoni isimli bir çize tarihte döneminin ikonik lideri olmuş kişileri modern dünyanın ‘hipster’larına uyarlayarak çizdi. (Kaynak: boredpanda.com )

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