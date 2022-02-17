Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi
17 Şubat 2022 09:20
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Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı duvarlarında son günlerde nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı görüldü. İBB Miras ekipleri yazıları temizledi.
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Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda duvarlara nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı tespit edildi. İBB Miras ekipleri harekete geçerek nefret söylemi içeren yazı ve işaretleri temizledi.
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Konuyla ilgili açıklamasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri paylaştı:
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“İBB Miras nefret söylemine karşı! Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı duvarlarında son günlerde görülen ırkçı, ötekileştirici nefret söylemi içeren yazıları İBB Miras temizliyor. Canlı cansız cümlemiz bir nesneden…”
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Polat, söz konusu işaret ve yazıların insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı.