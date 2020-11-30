Tarihi derbinin ardından spor yorumcuları ne dedi?
30 Kasım 2020 08:45
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Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 gibi tarihi bir skorla yendi. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar(2), Necip ve Nsakala kaydederken, Fenerbahçe'nin golleri Cisse Ozan(2) dan geldi. Futbol yorumcuları derbiyi değerlendrdi.
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Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın her değişikliği oyunun akışında avantajlı sağladı. Yalçın her seferinde dalgayı yakaladı diyebiliriz. Sonlardaki kaotik baskı bir yana, Erol Bulut açısından korkunç bir sınav oldu. En önce güvenmesi gereken hiçbir oyuncudan karşılık alamadı. Altay’dan Gökhan’a, Sosa’dan Ferdi’ye kadar... Sergen Yalçın ise en zayıf halkadan fazlasını aldı. Evet maç 4-3 bitti ama oyun açısından kesin bir galibiyet oldu.
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Erman Toroğlu: Bence 90 dakika boyunca hakem maçı durdurmadan idare etmeye çalıştı hatalar da yaptı doğru ama maçın neticesine tesir edecek hareket maalesef ve maalesef yine büyük takım korkusuyla Mert Hakan'ı ikinci sarıdan atamadı. Burası maçın dönüm noktasıydı.. Bir de Beşiktaş hücumunda sarı kart göstermek için hücumu kesti bence avantaj oynatmalıydı sonra gereğini yapmalıydı. Hadi orda aniden düdük çaldı diyelim ama Mert Hakan'ın pozisyonunda oyuncu bile atılacağını biliyordu atamadı. Bu dakikadan sonra zaten futbolcu senin korktuğunu anlayınca sahada gerildiler. Bir de Beşiktaş hücumunda sarı kart göstermek için hücumu kesti bence avantaj oynatmalıydı sonra gereğini yapmalıydı. Hadi orda aniden düdük çaldı diyelim ama Mert Hakan'ın pozisyonunda oyuncu bile atılacağını biliyordu atamadı. Bu dakikadan sonra zaten futbolcu senin korktuğunu anlayınca sahada gerildiler.
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Turgay Demir: Beşiktaş büyük maçları, büyük oynuyor... Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe... Kartal en iyi oyunlarını, hem de aynı taktikle bu rakiplerine karşı oynadı ve kazandı... Bu işin sırrı, Sergen Yalçın zekası... Üç rakibini de, kontrollü paslaşmalarla uyuttu ve bu maçlarda Beşiktaş yakaladığı pozisyonların neredeyse tamamını gol yaptı.. Dün de değişen bir şey yoktu...
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Reha Kapsal: Derbilerin en büyük özelliği maçların saha içinde kazanılmasıdır ve de günlük dinamikleri mental, fiziksel, taktiksel olarak yerine getiren takımlar her zaman bu maçları kazanmıştır. Fenerbahçe'nin favori olduğu derbi başlangıcında sarı-lacivertliler saha içinde yürüyen, coşkusuz, nasıl olsa maçı bir gol atıp kazanırız modunda bir görüntü verdi.
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Alican Özcan: Lemos’un facia performansına rağmen oyunun gidişatını belirleyen asıl nokta orta sahadaki başarısızlıktı. İskeletteki Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsünün kalitesi, Atiba-Mensah-Josef üçlüsünün dinamizmine ve temposuna yenik düştü. Çünkü Ozan Tufan’ın isyankar futbolu dışında, Gustavo ve Sosa’nın kalitesini unuttuğu bir maç oldu. Gustavo ikinci yarıda bir nebze olsun toparlansa da; Sosa oyunda kaldığı 45 dakika boyunca Papazın Çayırı’nda olduğunu unutmuş, ülkesi Arjantin’in ünlü Mar del Plata sahilinde yürüyüşe çıkmış gibiydi.
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Uğur Meleke: Fenerbahçe’nin taktiksel olarak doğruları bulması ve Larin’in atılması bile Beşiktaş’ı durduramadı, zira hafta içini belli ki siyah-beyazlılar çok daha iyi geçirmiş. Dün forma giyen toplam 31 futbolcunun bireysel performanslarına baktığınızda, hep daha hazır ve diri gözükenlerin Beşiktaşlılar olduğu hissediliyor.