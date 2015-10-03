Tanpınar'ın İstanbul'undan bugüne, Amazonlar'dan bienale fotoğraflarla Magma'nın Ekim sayısı...

Bir faninin kalp atışından da hızlı bir şekilde dönüşen kentin omurgasına yeni bir kent oturtuldu. Kemal Tayfur, parıltılı gökdelenlerin kaybolan tarihin üstünü örttüğü İstanbul’u yazdı. (Fotoğraf: Tijen Barultay)
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Magma dergisi, Ekim sayısında Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmaması konusundaki tartışmalara da yer verdi. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar, Ayasofya’nın kaderiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. (Fotoğraf: Tijen Barultay)
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Karanlık bir mağarada bulunan kemikler, bütün bir insanlık tarihini değiştirebilir. Binlerce yıl öncesine ait kemikler, yeni bir insansı türe işaret ediyor. Homo naledi, Magma Baykuş’ta!
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14. İstanbul Bienali, Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori başlığıyla, Carolyn Christov-Bakargiev tarafından şekillendirildi. Bengisu Bayrak’ın Bakargiev ile söyleşisi de Magma Baykuş’ta yer aldı.
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Magma’da yer alan diğer konulardan biri de; Frigya efsane coğrafya: Frigya yolculuğu, Eskişehir Ovası’ndan Türkmen Dağı yaylalarına ulaşan; teslimiyet değil keşfetme arzusu uyandıran bir macera… Magma, tarihe, efsanelere, masallara açılan rotaları, kayalara kazılı geçmişiyle Frigya’nın binlerce yıllık gizemini fısıldadı. (Fotoğraf: Yusuf Aslan)
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Derin boğazlar ve iç denizlerle birbirinden ayrılan bir adalar ülkesidir Endonezya; bir volkanlar coğrafyası… Magma, yerkabuğunun soluğunu üflemeye devam ettiği bu çarpıcı topraklarda, geleneklerine sadakatle bağlı insanlara konuk oldu. (Fotoğraf: Kubilay Akdemir
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Özcan Yüksek, Kaçkarların efsanevi dağı Verçenik’e güz tırmanışı gerçekleştirdi. Sisler, çarşaklar, geçit vermeyen yarlar arasında yaptığı bu dağ yolculuğunu Magma için yazdı. (Fotoğraf: Özcan Yüksek)
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Karanlıkta saatler süren inişler… Boşlukta yankılanan şelale gümbürtüsü, turuncu sarı sarkıtlar ve dikitler… Dünyanın en önemli 44 mağara fotoğrafçısının Küre Dağları’nın derinliklerinde geçen macerası Magma’da yer aldı. (Fotoğraf: Rainer Straub)
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Uygarlığın hızlı ve güçlü dozerleriyle ilerlediği Amazon Ormanları’nın derinliklerinde, başka ormanlarda henüz modern dünyayla temas kurmadan yaşayan halklar var. Selcen Küçüküstel bu eşit ve özgür halkları Magma için kaleme aldı.(Fotoğraf: Domenico Pugliese)
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Daha fazlası için: magmadergisi.com.tr (Fotoğraf: Tijen Barultay)