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Tanpınar'ın İstanbul'undan bugüne, Amazonlar'dan bienale fotoğraflarla Magma'nın Ekim sayısı...

03 Ekim 2015 04:44

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Magma Dergisi, 7. sayısında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” kitabının izinde, İstanbul’un yitip giden değerlerini aradı. (Fotoğraf: Tijen Barultay)

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Tanpınar’ın boşlukta yüzen kubbelerle, yüzen camilerle anlattığı şehrin bugününü Serkan Ayazoğlu’nun kaleminden okuyacak, Tijen Barultay'ın objektifinden göreceksiniz. (Fotoğraf: Tijen Barultay)

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Bir faninin kalp atışından da hızlı bir şekilde dönüşen kentin omurgasına yeni bir kent oturtuldu. Kemal Tayfur, parıltılı gökdelenlerin kaybolan tarihin üstünü örttüğü İstanbul’u yazdı. (Fotoğraf: Tijen Barultay)

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Magma dergisi, Ekim sayısında Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmaması konusundaki tartışmalara da yer verdi. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar, Ayasofya’nın kaderiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. (Fotoğraf: Tijen Barultay)

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Karanlık bir mağarada bulunan kemikler, bütün bir insanlık tarihini değiştirebilir. Binlerce yıl öncesine ait kemikler, yeni bir insansı türe işaret ediyor. Homo naledi, Magma Baykuş’ta!

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14. İstanbul Bienali, Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori başlığıyla, Carolyn Christov-Bakargiev tarafından şekillendirildi. Bengisu Bayrak’ın Bakargiev ile söyleşisi de Magma Baykuş’ta yer aldı.

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Magma’da yer alan diğer konulardan biri de; Frigya efsane coğrafya: Frigya yolculuğu, Eskişehir Ovası’ndan Türkmen Dağı yaylalarına ulaşan; teslimiyet değil keşfetme arzusu uyandıran bir macera… Magma, tarihe, efsanelere, masallara açılan rotaları, kayalara kazılı geçmişiyle Frigya’nın binlerce yıllık gizemini fısıldadı. (Fotoğraf: Yusuf Aslan)

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Derin boğazlar ve iç denizlerle birbirinden ayrılan bir adalar ülkesidir Endonezya; bir volkanlar coğrafyası… Magma, yerkabuğunun soluğunu üflemeye devam ettiği bu çarpıcı topraklarda, geleneklerine sadakatle bağlı insanlara konuk oldu. (Fotoğraf: Kubilay Akdemir

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Özcan Yüksek, Kaçkarların efsanevi dağı Verçenik’e güz tırmanışı gerçekleştirdi. Sisler, çarşaklar, geçit vermeyen yarlar arasında yaptığı bu dağ yolculuğunu Magma için yazdı. (Fotoğraf: Özcan Yüksek)

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Karanlıkta saatler süren inişler… Boşlukta yankılanan şelale gümbürtüsü, turuncu sarı sarkıtlar ve dikitler… Dünyanın en önemli 44 mağara fotoğrafçısının Küre Dağları’nın derinliklerinde geçen macerası Magma’da yer aldı. (Fotoğraf: Rainer Straub)

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Uygarlığın hızlı ve güçlü dozerleriyle ilerlediği Amazon Ormanları’nın derinliklerinde, başka ormanlarda henüz modern dünyayla temas kurmadan yaşayan halklar var. Selcen Küçüküstel bu eşit ve özgür halkları Magma için kaleme aldı.(Fotoğraf: Domenico Pugliese)

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Daha fazlası için: magmadergisi.com.tr (Fotoğraf: Tijen Barultay)

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