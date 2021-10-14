Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor
14 Ekim 2021 11:30
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Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin bebek beklediği öğrenildi.
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çifti, geçtiğimiz Haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiası ile gündeme gelen Ece Çeşmioğlu ile ilgili çıkan haberlerin doğru olduğu, Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.
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Taner Ölmez, hafta başında eşinin fotoğrafını yayınlamış ve fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görülmüştü.