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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

27 Eylül 2021 15:17

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Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından temelleri atılan, tamamlanması 92 yıldır süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi (Academy Museum of Motion Pictures), geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı.

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Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1929 yılında ilk Oscar ödüllerini ortaya çıkardıktan sonra sinema endüstrisinin temellerini yansıtacak bir müze üzerine hazırlıklara başlamıştı.

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Film endüstrisi ile ilgili önemli parçaları tarih boyunca saklamak üzere tasarlanan müze, sslında 2017 yılında açılacaktı, ancak hazırlıklar zamanında tamamlanamayınca açılamadı.

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E.T., Jaws, Oz Büyücüsü, Terminatör gibi Hollywood'un hafızalara kazıdığı filmlerinden kostümler ve aksesuarların sergilendiği müze, açılır açılmaz büyük ilgi gördü. İşte Hollywood sinemasına ışık tutan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi'nden yansıyanlar...

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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Tamamlanması 92 yıl süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi açıldı

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