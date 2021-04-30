Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'un bazı noktaları trafik nedeniyle kilitlendi
30 Nisan 2021 09:53
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.
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Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.
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Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu. (DHA)
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İBB Trafik uygulamasına, İstanbul genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 24 olduğu görüldü.
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E-5 Küçükçekmece - Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, kısıtlama olmayan günleri aratmadı.