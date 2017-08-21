İşte yalnızca ABD'den izlenebilen güneş tutulmasından kareler
21 Ağustos 2017 23:16
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Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gözlemlenmeye başladı Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebilecek. Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.
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Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.
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NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı.
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuruldu.