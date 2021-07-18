Talat Bulut: Şu cahillikten vazgeçin!

Oyuncu Talat Bulut, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videolarına gelen olumsuz yorumlara ilişkin konuşan oyuncu Talat Bulut, "Kısaca şunu söylemek zorundayım: Ne olur şu cahillikten vazgeçin!" dedi.
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bulut, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videolarına gelen kötü yorumlara ilişkin konuştu.
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Bulut, "Kısaca şunu söylemek zorundayım: Ne olur şu cahillikten vazgeçin! Dans videolarıma şöyle mesaj atıyorlar: Adama bak ya kaç yaşına gelmiş dans ediyor. Belki de kendi beceremediği için klavye delikanlılığı yapıyorlar! Sen de eğlendin. Birbirimize saldırmaktan vazgeçelim, eğlenmeyi seçelim." ifadelerini kullandı.
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Bulut, ayrıca kendisine gelen projelerin olduğunu ve değerlendireceğini de sözlerine ekledi.