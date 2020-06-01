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Taksim ve İstiklal'den 'normale dönüş' fotoğrafları: Açılan mekânlar, Gezi yıldönümü bariyerleri, başlayan kalabalık...

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve mekânlara ilişkin kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından, mart ayının ortasından beri kapalı olan Beyoğlu'ndaki mağazalar ve mekânlar 1 Haziran itibarıyla açılmaya başlandı. "Kontrollü sosyal hayat ile normale dönüş" olarak adlandırılan sürecin başı, Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümüne rastladığı için, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri ve TOMA'larla geniş önlemler alındı. Yıl dönümü nedeniyle, Taksim Meydanı demir bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. "Eğlence yerleri" dışında kalan ve meyhanelerin de içinde bulunduğu mekânların 1 Haziran itibarıyla gece saat 22.00'ye kadar açılmasına izin verilmesinin ardından restoranlar açılmaya başlandı. - Fotoğraflar: T24

01 Haziran 2020 18:54

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Taksim ve İstiklal'den 'normale dönüş' fotoğrafları: Açılan mekânlar, Gezi yıldönümü bariyerleri, başlayan kalabalık...

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Taksim Meydanı. 1 Haziran'da başlayan 'normale dönüş' ve 'salgın sürecinde ikinci evre' Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümüne rastladı. Polis, meydanı yaya trafiğine kapattı.

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Taksim Meydanı, Gezi Parkı tarafı.

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Taksim Meydanı demir bariyerlerle çevrildi.

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Taksim Cumhuriyet Anıtı.

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Tarlabaşı yönünden Taksim Meydanı

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Taksim'de yapımı süren caminin önündeki çiçekçiler de tezgâhlarını açtı.

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İstiklal Caddesi yönünden Taksim Meydanı.

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Taksim Meydanı tarafından, yaklaşı 2 kilometre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin başı.

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İstiklal Caddesi başındaki Fransız Kültür Merkezi ve Tarlabaşı'na uzanan Taksim Caddesi içinde polis araçları.

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İstiklal Caddesi

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TOMA'lar İstiklal Caddesi boyunca da konuşlandırıldı.

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İstiklal Caddesi'nde, olağan zamanlarda 24 saat boyunca durmayan insan trafiği kısmen başladı.

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Ağa Camii ve Demirören AVM önünde çok sayıda emniyet aracı konuşlandırıldı.

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Galatasaray Meydanı.

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İstiklal Caddesi'nin ortasında, Çiçek Pasajı'nın yanındaki Balık Pazarı.

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Beyoğlu meyhanelerinin sembol merkezlerinden Nevizade. Yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez açılan ve masaları atılan işletmeciler müşteri bekliyor.

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Nevizade

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Taksim Meydanı'na doğru İstiklal Caddesi

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Küçük Beyoğlu. 'Eğlence yerleri' için yasak sürdüğünden mekânlar kapalı.

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Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Meydanı

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İstiklal Caddesi üzerindeki lokanta ve mağazalar da, büyük ölçüde 1 Haziran itibarıyla açıldı.

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Hazzopulo Pasajı; açılan ve açılış hazırlığı yapan mekânlar.

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