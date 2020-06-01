Taksim ve İstiklal'den 'normale dönüş' fotoğrafları: Açılan mekânlar, Gezi yıldönümü bariyerleri, başlayan kalabalık...
Yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve mekânlara ilişkin kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından, mart ayının ortasından beri kapalı olan Beyoğlu'ndaki mağazalar ve mekânlar 1 Haziran itibarıyla açılmaya başlandı. "Kontrollü sosyal hayat ile normale dönüş" olarak adlandırılan sürecin başı, Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümüne rastladığı için, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri ve TOMA'larla geniş önlemler alındı. Yıl dönümü nedeniyle, Taksim Meydanı demir bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. "Eğlence yerleri" dışında kalan ve meyhanelerin de içinde bulunduğu mekânların 1 Haziran itibarıyla gece saat 22.00'ye kadar açılmasına izin verilmesinin ardından restoranlar açılmaya başlandı. - Fotoğraflar: T24
01 Haziran 2020 18:54
125
Taksim ve İstiklal'den 'normale dönüş' fotoğrafları: Açılan mekânlar, Gezi yıldönümü bariyerleri, başlayan kalabalık...
225
325
Taksim Meydanı. 1 Haziran'da başlayan 'normale dönüş' ve 'salgın sürecinde ikinci evre' Gezi Parkı eylemlerinin 7. yıldönümüne rastladı. Polis, meydanı yaya trafiğine kapattı.
425
Taksim Meydanı, Gezi Parkı tarafı.
525
Taksim Meydanı demir bariyerlerle çevrildi.
625
Taksim Cumhuriyet Anıtı.
725
Tarlabaşı yönünden Taksim Meydanı
825
Taksim'de yapımı süren caminin önündeki çiçekçiler de tezgâhlarını açtı.
925
İstiklal Caddesi yönünden Taksim Meydanı.
1025
Taksim Meydanı tarafından, yaklaşı 2 kilometre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin başı.
1125
İstiklal Caddesi başındaki Fransız Kültür Merkezi ve Tarlabaşı'na uzanan Taksim Caddesi içinde polis araçları.
1225
İstiklal Caddesi
1325
TOMA'lar İstiklal Caddesi boyunca da konuşlandırıldı.
1425
İstiklal Caddesi'nde, olağan zamanlarda 24 saat boyunca durmayan insan trafiği kısmen başladı.
1525
Ağa Camii ve Demirören AVM önünde çok sayıda emniyet aracı konuşlandırıldı.
1625
1725
Galatasaray Meydanı.
1825
İstiklal Caddesi'nin ortasında, Çiçek Pasajı'nın yanındaki Balık Pazarı.
1925
Beyoğlu meyhanelerinin sembol merkezlerinden Nevizade. Yaklaşık 2,5 ay sonra ilk kez açılan ve masaları atılan işletmeciler müşteri bekliyor.
2025
Nevizade
2125
Taksim Meydanı'na doğru İstiklal Caddesi
2225
Küçük Beyoğlu. 'Eğlence yerleri' için yasak sürdüğünden mekânlar kapalı.
2325
Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Meydanı
2425
İstiklal Caddesi üzerindeki lokanta ve mağazalar da, büyük ölçüde 1 Haziran itibarıyla açıldı.
2525
Hazzopulo Pasajı; açılan ve açılış hazırlığı yapan mekânlar.