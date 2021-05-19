Taksim tıklım tıklım, sosyal mesafe unutuldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini hatırlattı. Sosyal mesafe ise unutuldu.
19 Mayıs 2021 17:00
114
Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca Taksim’de kalabalık önceki günlere oranla bir kat daha arttı.
214
Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede "iğne atsan yere düşmez" dedirten bir kalabalık vardı.
314
İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmadı.
414
Caddede bulunan hemen hemen herkes maskelerini takarken, kalabalık nedeniyle sosyal mesafe sağlanamadı.