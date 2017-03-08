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Taksim Meydanı'na 6 'evet' pankartı asıldı

08 Mart 2017 20:43

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İstanbul Taksim Meydanı'na 6 adet 'evet' yazan pankart asıldı.

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Pankartların üzerinde

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Pankart, günün ilerleyen saatlerinde meydandan kaldırıldı.

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