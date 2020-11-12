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Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün

12 Kasım 2020 12:35

140

Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün

240

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim Meydanı tasarımları oylaması için bugün son gün. İBB Taksim Meydanı için 3 tasarımı İstanbulluların oylamasına sunmuştu. 19 Ekim’de başlayan oylama bugün sona eriyor. Taksim meydanı için yarışan üç projeyi oylamak için istanbulsenin.org üzerinden T.C. numarası ile gün içerisinde oy kullanabilirsiniz. İşte oylamaya sunulan 3 projeden detaylar...

340

15 numaralı proje

440

15 numaralı proje

540

15 numaralı proje

640

15 numaralı proje

740

15 numaralı proje

840

15 numaralı proje

940

15 numaralı proje

1040

15 numaralı proje

1140

15 numaralı proje

1240

15 numaralı proje

1340

15 numaralı proje

1440

Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün

1540

Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün

1640

16 numaralı proje

1740

16 numaralı proje

1840

16 numaralı proje

1940

16 numaralı proje

2040

16 numaralı proje

2140

16 numaralı proje

2240

16 numaralı proje

2340

16 numaralı proje

2440

16 numaralı proje

2540

16 numaralı proje

2640

Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün

2740

Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün

2840

19 numaralı proje

2940

19 numaralı proje

3040

19 numaralı proje

3140

19 numaralı proje

3240

19 numaralı proje

3340

19 numaralı proje

3440

19 numaralı proje

3540

19 numaralı proje

3640

19 numaralı proje

3740

19 numaralı proje

3840

19 numaralı proje

3940

19 numaralı proje

4040

19 numaralı proje

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