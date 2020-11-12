Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün
12 Kasım 2020 12:35
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Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim Meydanı tasarımları oylaması için bugün son gün. İBB Taksim Meydanı için 3 tasarımı İstanbulluların oylamasına sunmuştu. 19 Ekim’de başlayan oylama bugün sona eriyor. Taksim meydanı için yarışan üç projeyi oylamak için istanbulsenin.org üzerinden T.C. numarası ile gün içerisinde oy kullanabilirsiniz. İşte oylamaya sunulan 3 projeden detaylar...
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15 numaralı proje
440
15 numaralı proje
540
15 numaralı proje
640
15 numaralı proje
740
15 numaralı proje
840
15 numaralı proje
940
15 numaralı proje
1040
15 numaralı proje
1140
15 numaralı proje
1240
15 numaralı proje
1340
15 numaralı proje
1440
Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün
1540
Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün
1640
16 numaralı proje
1740
16 numaralı proje
1840
16 numaralı proje
1940
16 numaralı proje
2040
16 numaralı proje
2140
16 numaralı proje
2240
16 numaralı proje
2340
16 numaralı proje
2440
16 numaralı proje
2540
16 numaralı proje
2640
Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün
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Taksim Meydanı Tasarım Yarışması oylamasında bugün son gün