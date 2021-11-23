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Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı

Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü, saat 20.00 sıralarında bazı grupların protesto eylemi girişimi üzerine polis bariyerleriyle yaya trafiğine kapatıldı.

23 Kasım 2021 22:05

14

Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı

24

Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı

34

Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı

44

Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı

taksimeylemprotesto
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