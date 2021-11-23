Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı
Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü, saat 20.00 sıralarında bazı grupların protesto eylemi girişimi üzerine polis bariyerleriyle yaya trafiğine kapatıldı.
23 Kasım 2021 22:05
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Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı
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Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı
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Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı
44
Taksim Atatürk Anıtı'nın çevresi ile Taksim Meydanı'nın bir bölümü polis bariyeriyle kapatıldı
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