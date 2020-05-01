T24 LogoT24 Logo

Taksim: 11 kareyle 1 Mayıs'ın ıssız meydanı

01 Mayıs 2020 16:31

111

TAKSİM: 11 KAREYLE 1 MAYIS'IN ISSIZ MEYDANI | Gezi Parkı'ndan meydana kadar Taksim bir kez daha boş. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteri yasağı nedeniyle tartışma ve gözaltılara sahne olan Taksim Meydanı, bu kez Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle boştu. (Fotoğraflar: T24 / Doğan Akın)

211

Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi önünden Taksim Meydanı. Sokağa çıkma yasağına rağmen meydana olası girişleri önlemek için bir gün önceden polis bariyerleri yerleştirildi.

311

Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi önünden Taksim Meydanı. Sokağa çıkma yasağına rağmen meydana olası girişleri önlemek için bir gün önceden polis bariyerleri yerleştirildi.

411

Talimhane yönünden Taksim Meydanı. Sağda, 34 kişinin hayatına mal olan kanlı 1 Mayıs 1977'de insanların can verdiği Kazancı Yokuşu'nun yanıbaşındaki The Marmara İstanbul.

511

Elmadağ yönünden Taksim Meydanı. İleride, Aya Triada Kilisesi.

611

Talimhane yönünden Gezi Parkı ve Taksim Meydanı.

711

Elmadağ/Harbiye yönünden Taksim Meydanı, solda Gezi Parkı.

811

Gezi Parkı, bir gün önce yerleştirilen bariyerlerle, sokağa çıkma yasağına rağmen ihtimallere karşı giriş çıkışa kapalı.

911

Taksim Meydanı tarafından Harbiye/Elmadağ/Osmanbey/Şişli istikameti.

1011

Elmadağ'dan Dolmabahçe'ye doğru... İleride solda, imar planı değiştirilerek yapılması büyük tartışmalara neden olan ve İstanbul silüetine karşı dikilen en büyük yapı olması nedeniyle "Gökkafes" olarak da anılan The Ritz Carlton Oteli.

1111

1 Mayıs 2020'de de gelenek bozulmadı; tutuklu Grup Yorum üyelerine özgürlük talebiyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bir grup gözaltına alındı.

ETİKETLER

taksim1 mayıs işçi bayramıhabertaksim meydanıatatürk kültür merkeziGezi ParkıKazancı YokuşuGrup Yorum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24