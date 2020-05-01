Taksim: 11 kareyle 1 Mayıs'ın ıssız meydanı

TAKSİM: 11 KAREYLE 1 MAYIS'IN ISSIZ MEYDANI | Gezi Parkı'ndan meydana kadar Taksim bir kez daha boş. Her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteri yasağı nedeniyle tartışma ve gözaltılara sahne olan Taksim Meydanı, bu kez Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle boştu. (Fotoğraflar: T24 / Doğan Akın)
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Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi önünden Taksim Meydanı. Sokağa çıkma yasağına rağmen meydana olası girişleri önlemek için bir gün önceden polis bariyerleri yerleştirildi.
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Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi önünden Taksim Meydanı. Sokağa çıkma yasağına rağmen meydana olası girişleri önlemek için bir gün önceden polis bariyerleri yerleştirildi.
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Talimhane yönünden Taksim Meydanı. Sağda, 34 kişinin hayatına mal olan kanlı 1 Mayıs 1977'de insanların can verdiği Kazancı Yokuşu'nun yanıbaşındaki The Marmara İstanbul.
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Elmadağ yönünden Taksim Meydanı. İleride, Aya Triada Kilisesi.
Gezi Parkı, bir gün önce yerleştirilen bariyerlerle, sokağa çıkma yasağına rağmen ihtimallere karşı giriş çıkışa kapalı.
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Taksim Meydanı tarafından Harbiye/Elmadağ/Osmanbey/Şişli istikameti.
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Elmadağ'dan Dolmabahçe'ye doğru... İleride solda, imar planı değiştirilerek yapılması büyük tartışmalara neden olan ve İstanbul silüetine karşı dikilen en büyük yapı olması nedeniyle "Gökkafes" olarak da anılan The Ritz Carlton Oteli.
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1 Mayıs 2020'de de gelenek bozulmadı; tutuklu Grup Yorum üyelerine özgürlük talebiyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bir grup gözaltına alındı.