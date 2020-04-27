Takipçileri, Al Pacino’yu Nevzat Aydın’ın öz babası sandılar
Nevzat Aydın, sosyal medya hesabından Al Pacino'nun doğum gününü kutladı ve birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ise Pacino'yu Aydın'ın öz babası sandı.
27 Nisan 2020 20:48
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Yemeksepeti’nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın, Al Pacino ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, dünyaca ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.
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Aydın’ın fotoğrafın altına ‘Baba 80 yaşında’ yazdı ve ortaya komik mesajlar çıktı. Zira Aydın’ın takipçileri, Pacino’yu işadamının öz babası sandı…
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Nevzat Aydın daha sonra hikaye kısmında öz babasının fotoğrafını paylaştı ve ona da Al Pacino yazdı. İşte gelen yorumlardan bazıları...
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“Allah uzun ömür versin, sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için gurur duyuyordur.” “Babasına hala destek olan adam gibi adam tebrikler.” “Allah uzun ömürler versin abi” “Rabbim eksikliğini göstermesin.”