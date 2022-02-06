Tahttaki 70'inci yılı kutlanıyor: Kraliçe Elizabeth, tahta geçeceğini nasıl öğrendi?
Britanya Kraliçesi, bugün tahttaki 70'inci yılını kutluyor. Kraliçe Elizabeth, İngiliz kraliyetinde 70 yıl boyunca tahtta olan ilk hükümdar oldu.
06 Şubat 2022 10:08
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Britanya Kraliçesi, bugün tahttaki 70'inci yılını kutluyor. Kraliçe Elizabeth, İngiliz kraliyetinde 70 yıl boyunca tahtta olan ilk hükümdar oldu.
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Kraliçe Elizabeth, 25 yaşındayken babası Kral 6. George'un ölümüyle tahta geçmişti.
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O dönem Prenses Elizabeth olan Kraliçe, 6 Şubat 1952'de eşi Prens Philip ile Kenya ziyaretindeyken babasının ölüm haberin almıştı. Elizabeth ve Philip, babasının çok hasta olması nedeniyle gidemediği kraliyet turunu gerçekleştiriyordu.
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Kenya'da Elizabeth ve Philip'in kaldığı tesiste kalan İngiliz avcı Jim Corbett, ziyaretçi defterine şunları yazmıştı: "Tarihte ilk defa genç bir kadın ağaca Prenses olarak tırmandı ve hayatının en korkunç tecrübesi olarak tanımladığı olaydan sonra ağaçtan Kraliçe olarak indi."
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Prenses Elizabeth, babasının ölüm haberiyle turu yarıda keserek Britanya'ya döndü.
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Elizabeth'in taç giyme töreni, bir yıl sonra 2 Haziran 1953'te yapıldı. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni ilk kez televizyonda yayınlandı.
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Geçen yıl eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe Elizabeth, 95 yaşında.