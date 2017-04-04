Tahir Elçi, fotoğraflarla anılıyor

Diyarbakır Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Baronun düzenlediği ilk etkinlik, Amed Şehir Tiyatrosu (AŞT) sergi salonunda gerçekleşti. Sergide, baronun başkanıyken öldürülen Tahir Elçi’nin çeşitli tarihlerde çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.
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Serginin açılışında Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen kısa bir konuşma yaptı. Elçi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatan Özmen, “Elçi cinayetinin arkasındaki karanlık odaklar ve tetikçiler bulunamadı. Diyarbakır Barosu olarak Tahir Elçi’nin failleri bulunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
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Açılan resim sergisinde Tahir Elçi’nin insan hakları mücadelesini anlatan fotoğraflar bulunuyor. Elçi’nin sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Silvan, Cizre gibi merkezlerde yaptığı incelemeleri gösteren fotoğraflar ile uzun süre IŞİD saldırılarına maruz kalan Kobane ve Şengal’e kadar inceleme yaptığı yerlerden fotoğraflar yer alıyor.
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Roboski için, faili meçhul cinayetler için yaptığı çalışmalar da fotoğraflarla belgelenmiş. Sergide, Elçi’nin kültür sanat ve spora uzak olmadığını gösteren fotoğraflar da var. Yine Elçi’nin öldürülmeden kısa bir süre önce Diyarbakır’da gözaltına alındığı anları yansıtan fotoğraflar da sergide gösteriliyor.
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Tahir Elçi’nin fotoğraflarından oluşan sergi 7 Nisan’a kadar AŞT sergi salonunda gezilebilecek. Kaynak: Gazete DuvaR