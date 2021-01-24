T24’ün Hulki’si Ali Babacan’ın kucağında

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan T24’ü ziyaret etti, Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.
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Babacan; DEVA kurucuları ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanem Oktar, Mustafa Ergen, Gülçin Avşar ve İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan’ın da aralarında bulunduğu partili grupla ziyaret ettiği T24’te yazar ve editörlerle sohbet etti.
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T24’ü ziyareti sırasında Hulki’yi soran Babacan, Sabuncu’nun sorularını yanıtladıktan sonra Hulki’ye yakın ilgi gösterdi.
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Ali Babacan, ekranda daha büyük göründüğünü belirttiği beş yaşındaki Hulki’yi (Dachshund) kucağına alarak sevdi.
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Babacan, daha sonra Hulki ile çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından ‘T24’ün Hulki’si’ anonsuyla paylaştı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, T24 Haber Merkezi’ni ziyaret ettiğinde Hulki’ye yakın ilgi göstermiş, kucağına alarak sevmişti.