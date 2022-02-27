SWIFT nedir, ne için kullanılır?

AB ve ABD, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı. Peki SWIFT yaptırımı ne demek? SWIFT ne için kullanılır?
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Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı.
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Batı, Rusya'ya karşı en büyük kozlarından birini oynamaya karar verdi. Alınan kararla, bazı Rus bankalarının, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak.
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Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı. Batı, Rusya'ya karşı en büyük kozlarından birini oynamaya karar verdi. Alınan kararla, bazı Rus bankalarının, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak.
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SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.
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Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyordu. Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Uzmanlar bu nedenle Batı'nın önümüzdeki dönem Rusya'ya karşı en büyük kozunun SWIFT sisteminden çıkarma olabileceğini belirtiyordu.