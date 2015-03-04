Survivor'da ilk elenen kim oldu?
04 Mart 2015 14:23
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Yapımını ve sunumunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında mücadele sürüyor. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından biri adaya veda etti.
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Sms'lerle haftanın birincisi Turabi oldu ve daha önce ada konseyinde ismi yazılan Duygu 'nun karşısına elenmek üzere çıkacak ikinci ismi Hilmicem olarak belirledi.
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SMS sonucu alınan oy sıralamasına göre daha az oy alan Duygu Survivor'a veda eden isim oldu.
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