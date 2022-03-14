Survivor yorumcusu Semih Öztürk'ün eşinin yaptığı paylaşım nedeniyle kovulduğu iddia edildi
14 Mart 2022 09:31
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Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un, yaşamını yitiren Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
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Acun Medya tarafından yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla tanınan ve sonradan aynı yarışmadaki Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur, Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın ölümünün ardından şu paylaşımı yaptı:
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''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor."
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Kurretülayn Matur, kısa süre içerisinde bu paylaşımını sildi. Bu paylaşım nedeniyle Survivor Ekstra yorumcularından Semih Öztürk'ün işten çıkartıldığı iddia edilmişti.
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Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, Semih Öztürk'ün kadrodan çıkartıldığını "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" ifadesiyle duyurdu.